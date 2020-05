BERLIN (Dow Jones)--Die EU-Tourismusminister planen eine schrittweise Lockerung der coronabedingten Reisebeschränkungen. "Wir wollen den innereuropäischen Reiseverkehr wiederbeleben", erklärte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß (CDU), im Anschluss an eine Videokonferenz mit seinen europäischen Amtskollegen. Grundlage für die Beratungen waren Leitlinien der Europäischen Kommission, die Grenzen stufenweise zu öffnen. Weitere Schritte "streben wir an", erklärte der Wirtschaftsstaatssekretär.

Urlaub werde dieses Jahr allerdings anders sein als sonst. Einschränkungen sowie die konsequente Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln blieben unumgänglich, so Bareiß. Es müsse sorgfältig zwischen Gesundheitsschutz, Reiselust und wirtschaftlichen Interessen abgewogen werden. "Ich bin zuversichtlich, dass all dies gelingt und sehe gute Chancen, dass die Menschen im Sommer in ihre liebsten europäischen Urlaubsregionen reisen können." Die Kommission hatte in der vergangenen Woche auch freiwillige Gutscheine vorgeschlagen - eine Vorgabe, die das Bundeskabinett am Mittwoch ebenfalls umgesetzt und die verpflichtende Annahme der Coupons damit aufgegeben hatte.

Grenzöffnungen hatten zuvor auch mehrere EU-Reiseländer angekündigt. Italien will ab dem 3. Juni Lockerungen umsetzen, Österreich und die Schweiz lassen erste Touristen möglicherweise Mitte Juni herein. Die Bundesregierung selbst hat angekündigt, ihre weltweite Reisewarnung am 15. Juni aufzuheben und durch länderspezifische Hinweise ersetzen.

