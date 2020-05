NEW YORK (dpa-AFX) - Angesichts fortgesetzter Lockerungen von Beschränkungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben die US-Aktienmärkte am Mittwoch neuen Schwung erhalten. Zudem stützte die fortgesetzte Erholung am Ölmarkt vor den in Kürze anstehenden US-Rohöllagerdaten.



Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann im frühen Handel 1,46 Prozent auf 24 561,47 Punkte und machte damit einen Großteil seiner Vortagesverluste wieder wett. Der marktbreite S&P 500 stieg um 1,58 Prozent auf 2969,07 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 1,72 Prozent auf 9458,58 Punkte vor.



Unter den Einzelwerten gaben die Aktien von Moderna um 1,5 Prozent nach. Nachdem sie zum Wochenstart noch um bis zu 30 Prozent nach oben geschnellt waren und den gesamten Markt mitgezogen hatten, als das Biotech-Unternehmen ermutigende Zwischenergebnisse einer frühen Erprobungsstudie mit dem Corona-Impfstoffkandidaten mRNA-1273 gemeldet hatte, war es am Dienstag um rund 10 Prozent abwärts gegangen. Ein kritischer Bericht des Onlineportals Stat News hatte Zweifel rund um den Impfstoff genährt und damit zudem den Gesamtmarkt ebenfalls belastet.



Dass Facebook nun auch zu einer Plattform für den Online-Handel werden will, ließ den Aktienkurs um 4,6 Prozent hochschnellen. Händler können nun unkompliziert Online-Shops erstellen, die über Facebook und Instagram erreichbar sind. Dazu kommt die Möglichkeit des "Live Shopping", also Waren in einem Video-Livestream zu verkaufen. Das Online-Netzwerk kündigte darüber hinaus an, dass rund 25 Prozent der Angestellten bis Anfang Juli an ihre Büroarbeitsplätze zurückkehren werden.



GM zogen um 3,7 Prozent und profitierten Händlern zufolge von einem Medienbericht, dass der Autobauer bereits nahe an seinem Ziel sei, eine Autobatterie für Elektrofahrzeuge zu entwickeln, die eine Million Meilen (1,6 Mio Kilometer) durchhält.



Um 1,8 Prozent ging es für die Anteilscheine von Lowe's nach oben. Zwar zog auch die auf Scherzartikel und Haushaltsgeräte spezialisierte Handelskette ihre Jahresziele wegen der Corona-Krise zurück, Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal waren jedoch deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen.



Die Aktien von Cree rückten 7,5 Prozent auf über 53 US-Dollar vor. Die Analysten der US-Bank JPMorgan hatten die Titel des auf die Halbleiterindustrie spezialisierten Anlagenbauers von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 40 auf 60 Dollar erhöht./ck/he



US2254471012, US5486611073, US2605661048, US6311011026, US78378X1072, 2455711, US37045V1008, US30303M1027, US60770K1079

Fondsmanager Nr.1 nutzt diese Hebelschein-Empfehlungen - HIER klicken