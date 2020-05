FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Salzgitter haben am Mittwoch ihre jüngsten Erholungsgewinne deutlich ausgebaut und sind zuletzt um rund 11 Prozent auf 11,845 Euro gestiegen. Damit erklommen sie die Spitze des Nebenwerte-Index SDax . Getrieben wird der Kurs Börsianern zufolge weiterhin von der Hoffnung auf ein Zusammengehen mit dem Branchenkollegen Thyssenkrupp . Dessen Anteilscheine gewannen knapp 1 Prozent.



Neue Nahrung erhielten die Hoffnungen auf eine Fusion der beiden Unternehmen von Aussagen der Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz in der "Süddeutsche Zeitung". "An einer deutschen Lösung haben natürlich viele ein Interesse. Da haben wir einen großen Gestaltungsspielraum", sagte Merz./la/he

