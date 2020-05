Der amerikanische Öl-Dienstleister Halliburton Co. (ISIN: US4062161017, NYSE: HAL) wird am 24. Juni 2020 eine Dividende von 4,5 Cents je Aktie für das zweite Quartal an seine Investoren ausbezahlen (Record date: 3. Juni 2020), wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Gegenüber dem Vorquartal (0,18 US-Dollar) ist dies eine Kürzung um 75 Prozent. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,18 US-Dollar ausgeschüttet. Die ...

