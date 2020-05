SUSS MicroTec springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund sieben Prozent zubuche. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 10,40 EUR. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Anmerkung der Redaktion: Ist der Corona-Einbruch schon überstanden? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...