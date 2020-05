Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SE0012455202 Tethys Oil AB 20.05.2020 SE0014399424 Tethys Oil AB 21.05.2020 Tausch 1:1

KYG9544W1069 Apollo Future Mobility Group Ltd. 20.05.2020 KYG0410B1023 Apollo Future Mobility Group Ltd. 21.05.2020 Tausch 1:1

CA06612P1018 Bankers Cobalt Corp. 20.05.2020 CA06612P2008 Bankers Cobalt Corp. 21.05.2020 Tausch 10:1

