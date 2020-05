SÜSS MicroTec SE: Hauptversammlung der SÜSS MicroTec SEDGAP-News: SÜSS MicroTec SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung SÜSS MicroTec SE: Hauptversammlung der SÜSS MicroTec SE20.05.2020 / 16:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hauptversammlung der SÜSS MicroTec SE- Alle Beschlussvorschläge der Verwaltung angenommen- Dr. David Dean (61) und Jan Smits (65) neue Mitglieder des AufsichtsratsGarching, 20. Mai 2020 - Die SÜSS MicroTec SE (ISIN: DE000A1K0235; Prime Standard Segment), führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie und verwandte Märkte, gab heute bekannt, dass die Aktionäre des Unternehmens allen Tagesordnungspunkten zugestimmt haben, die auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 20. Mai 2020 von der Verwaltung zur Abstimmung gestellt wurden. Dies beinhaltet die folgenden Tagesordnungspunkte:- Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2019- Beschlussfassung über die Wahl der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020- Beschlussfassung über Ergänzungswahlen zum AufsichtsratAuf der ordentlichen Hauptversammlung 2020 der SÜSS MicroTec SE, die heute als virtuelle Hauptversammlung im Internet abgehalten wurde, waren 48,56 Prozent des aktuellen Grundkapitals von 19.115.538 Euro bzw. Aktien anwesend.Die Beschlussfassung über Ergänzungswahlen zum Aufsichtsrat hatte die Wahl von Herrn Dr. David Dean und Herrn Jan Smits zum Inhalt. Die Hauptversammlung hat der Wahl der beiden Kandidaten mit 99,7 Prozent bzw. 99,00 Prozent der abgegebenen Stimmen zugestimmt.In der anschließend stattfindenden Aufsichtsratssitzung wurde Dr. David Dean zum neuen Vorsit-zenden des Aufsichtsrates gewählt. Sein Vorgänger, Dr. Stefan Reineck, scheidet heute nach 13 Jahren im Unternehmen, davon 12 Jahre als Vorsitzender des Aufsichtsrates, aus dem Gremium aus."Wir freuen uns, mit Herrn Dr. Dean und Herrn Smits zwei international erfahrene Persönlichkeiten mit tiefer Sachkenntnis im Aufsichtsrat zu begrüßen.", sagte Dr. Stefan Reineck, Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec SE zum Abschied. "Ich bin sicher, dass sie aufgrund ihrer umfangreichen und langjährigen Erfahrungen in weltweit operierenden Industrieunternehmen der SÜSS MicroTec in Zukunft eine wertvolle Hilfe sein werden.""Ich freue mich, als Vorsitzender des Aufsichtsrates die zukünftigen Entwicklungen bei SÜSS MicroTec aktiv begleiten zu können und bedanke mich bei den Aktionären für die große Zustimmung. Zusammen mit meinen Aufsichtsratskollegen werden wir kurzfristig das Kompetenzprofil für das noch fehlende fünfte Mitglied des Aufsichtsrates festlegen und einen geeigneten Kandidaten bzw. Kandidatin vorschlagen." sagte Dr. David Dean, der neu gewählte Vorsitzende des Aufsichtsrates."Im Namen des Vorstands und des gesamten Unternehmens danke ich Dr. Reineck und den anderen ausgeschiedenen Aufsichtsräten Herrn Pegam und Herrn Teichert für die langjährige erfolgreiche Arbeit im Aufsichtsrat. Sie haben das Unternehmen sicher durch schwierige Zeiten geführt und mit der strategischen Ausrichtung den Grundstein für die heutige ausgezeichnete Marktpositionierung gelegt. Gleichzeitig möchte ich unseren Aktionären für ihre Unterstützung und ihr großes Vertrauen danken.", sagte Dr. Franz Richter, Vorstandsvorsitzender der SÜSS MicroTec SE.Weiterführende Informationen zur Hauptversammlung einschließlich der Abstimmungsergebnisse aller Tagesordnungspunkte sind erhältlich unter https://www.suss.com/hv2020Legal Disclaimer Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Kontakt: SÜSS MicroTec SE Sabine Radeboldt Investor Relations Schleissheimer Strasse 90 85748 Garching, Deutschland Tel.: +49 89 32007-161 Fax: +49 (0)89 32007-451 Email: sabine.radeboldt@suss.com

20.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. ISIN: DE000A1K0235