Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten macht sich zunehmend Konjunkturoptimismus bemerkbar, gepaart mit zumindest kurzzeitiger Euphorie über die Aussicht auf einen Impfstoff, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank AG.Im Ergebnis seien die Aktienmärkte und die langfristigen Renditen der deutschen und der amerikanischen Staatsanleihen im Wochenvergleich gestiegen. Dazu beigetragen habe zeitweise auch die Einigung von Frankreich und Deutschland, einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 500 Mrd. Euro vorzuschlagen. Das Besondere daran sei, dass die Mittel nicht als Kredit vergeben würden und dass sie über die Verschuldung der Europäischen Union finanziert werden sollten. Mit diesem Konzept rücke man in die Nähe von den hierzulande häufig verschmähten Eurobonds. Allerdings bedeute die Einigung von Frankreich und Deutschland keineswegs, dass die Idee auch Wirklichkeit werde. ...

