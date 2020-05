LEHNER INVESTMENTS AG veräußert Tochtergesellschaft Adinotec GmbH und setzt strategische Neuausrichtung konsequent umDGAP-News: LEHNER INVESTMENTS AG / Schlagwort(e): Verkauf LEHNER INVESTMENTS AG veräußert Tochtergesellschaft Adinotec GmbH und setzt strategische Neuausrichtung konsequent um20.05.2020 / 17:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.20. Mai 2020LEHNER INVESTMENTS AG veräußert Tochtergesellschaft Adinotec GmbH und setzt strategische Neuausrichtung konsequent umDie börsennotierte LEHNER INVESTMENTS AG (ISIN DE000A2DA406) hat ihren 100-prozentigen Anteil an der Adinotec GmbH, Wien nun veräußert. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Für LEHNER INVESTMENTS stellt der Verkauf dieser Tochtergesellschaft, der Adinotec GmbH, den diesbezüglich letzten Schritt in der strategischen Neuausrichtung dar."Mit dem Verkauf der auf Straßenbautechnologie spezialisierten Adinotec GmbH hält die LEHNER INVESTMENTS AG nun ausschließlich Beteiligungen an Finanzdienstleistern und hat somit die angekündigte Fokussierung der LEHNER INVESTMENTS konsequent umgesetzt", erläutert Markus Lehner, Vorstandsvorsitzender der LEHNER INVESTMENTS AG.Börsenticker Symbol LEHir@lehnerinvestments.com Sara Pinto (+49) 89 125 09 03 30 www.lehnerinvestments.com20.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: LEHNER INVESTMENTS AG Hohenzollernstraße 89 80796 München Deutschland Telefon: +49 89 123 92 163 E-Mail: ir@lehnerinvestments.com ISIN: DE000A2DA406 WKN: A2DA40 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 1051597Ende der Mitteilung DGAP News-Service1051597 20.05.2020