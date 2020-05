RWE ist endgültig ein Energiekonzern mit Schwergewicht auf erneuerbaren Energien. Braunkohle, Kernenergie und Steinkohle werden planmäßig zurückgebaut und erneuerbare Energien und Gas sind die neuen Geschäftsfelder. Vorbildlich trat der alte Chef diese neue Szene an einen jüngeren ab, der dafür aus der Sicht des alten Chefs besser prädestiniert erschien. Damit wird Rolf Martin Schmitz zu einem Vorbild für andere. Die Stromproduktion von RWE ist bis 2023 ausverkauft. Der bereinigte Nettogewinn wird schon im laufenden Jahr von 580 Mio. auf 1,15 Mrd. € hochgerechnet. Zielumsatz sind zunächst knapp 15,5 bis 16 Mrd. €, aber mit den laufenden bzw. geplanten Investitionen steuert Essen auf eine Produktion von 20 Mrd. € in drei Jahren hin. RWE ist damit das einzige mögliche Energieinvestment in Großformat und internationaler Marktstellung. Bezeichnend dafür sind die umfangreichen Investments außerhalb Deutschlands. 85 % der Investitionen wandern in die grüne Energie. Dazu kommt eine auskömmliche Dividende, die mit einer Dividendenrendite von 6 bis 6,5 % überschlägig anzunehmen ist.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, und sein Redaktionsteam die aktuelle Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger u.a. bei RWE positionieren sollten.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 21! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.Die Themen der Actien-Börse Nr. 21:



Themen u.a.:++ 50 % Rabatt bei der Actien-Börse im Einzelverkauf++ Coronakrise: So teuer wie die Wiedervereinigung? ++ Markttechnik: Setzt sich die Aufholjagd fort?++ BASF: Attraktive Doppelwette++ RWE: Konzernumbau als Erfolgsstory++ JENOPTIK: Vorstand bleibt gelassen ++ VESTAS oder NORDEX: Wer ist besser? ++ AMADEUS IT: Wann endet das CORONA-Koma?++ Wall Street: US-Airlines vor Comeback? ++ LAS VEGAS SANDS peilt Neustart an



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

RWE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de