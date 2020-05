Xiaomi steigert seine Umsätze in der Coronakrise um über 13 Prozent. Das liegt vor allem an den um rund 58 Prozent gestiegenen Smartphone-Verkäufen in Europa. Xiaomi hat am Mittwoch die Geschäftszahlen für das erste Quartal 2020 vorgestellt. Danach konnte das Unternehmen seine Umsätze trotz der Coronapandemie um 13,6 Prozent im Vorjahresvergleich steigern. An diesem Erfolg ist nach Unternehmensangaben vor allem das Smartphone-Geschäft außerhalb Chinas beteiligt. Smartphone-Geschäft trägt massiv zur Ergebnissteigerung bei Rund 6,38 Milliarden Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...