ZÜRICH (Dow Jones)--Etwas fester ist der schweizerische Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Gebremst wurde der Markt von Schwergewicht Nestle. Ein klar positiver Handelsstart der US-Börsen vermochte den breiten Markt nicht anzuschieben. Beobachter verwiesen vielmehr auf die verkürzte Handelswoche: In der Schweiz bleibt die Börse am Donnerstag wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt geschlossen. Den Brückentag am Freitag dürften viele Marktteilnehmer für ein verlängertes Wochenende nutzen.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.791 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 52,52 (zuvor: 67,49) Millionen Aktien.

Nestle verloren 0,5 Prozent. Im Versicherungssektor verbilligten sich Zurich Insurance um 1,2 Prozent. Swiss Re blieben mit plus 0,1 Prozent hinter dem Markt zurück. Die Branche bildete europaweit das Schlusslicht an den Börsen.

Gesucht waren erneut Konjunkturzykliker wie ABB (plus 0,7 Prozent), Adecco (plus 0,5 Prozent) oder Geberit (plus 1,4 Prozent). Sika rückten um 2,2 Prozent vor.

In den USA erhielt die Begeisterung über die vielversprechenden ersten Ergebnisse, die ein Impfstoffkandidat des Pharmaherstellers Moderna in einer klinischen Studie gezeigt hatte, einen Dämpfer durch einen Medienbericht, der die Datenlage als ungenügend bemängelte. Die Moderna-Aktie geriet daraufhin am Dienstag an der Nasdaq unter Druck und erholte sich am Mittwoch nur geringfügig. Die Aktie der schweizerischen Lonza, die den Impfstoff im Auftrag von Moderna ab Juli in den USA herstellen soll, legte gleichwohl um 2,7 Prozent zu.

Bei Julius Bär (unverändert) bremste der Dividendenabschlag von 0,75 Franken. Ansonsten stützten erneut die am Vortag veröffentlichten überzeugenden Geschäftszahlen. Auch die Aktien des Hörgeräteherstellers Sonova profitierten abermals von den Zahlen des Unternehmens und gewannen 1,9 Prozent.

