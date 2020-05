Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta030/20.05.2020/17:45) - -



Nach dem am 15. Mai 2020 bekanntgegebenen Rücktritt des vormaligen Aufsichtsratsvorsitzenden der Addiko Bank AG, Hermann-Josef Lamberti, hat der Aufsichtsrat der Addiko Bank AG in der Sitzung vom 20. Mai 2020 den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden Hans-Hermann Lotter zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates gewählt. Henning Giesecke bleibt stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates.



(Ende)



Aussender: Addiko Bank AG Adresse: Wipplingerstraße 34 / 4.OG, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Addiko Investor Relations Team Tel.: +43 (0) 50232 2070 E-Mail: investor.relations@addiko.com Website: www.addiko.com



ISIN(s): AT000ADDIKO0 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1589989500471



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresMay 20, 2020 11:45 ET (15:45 GMT)





ADDIKO BANK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de