(shareribs.com) Frankfurt / New York 20.05.2020 - Technologiewerte zeigen sich am Mittwoch teils deutlich fester. In Frankfurt klettern Wirecard und Infineon. Auch an der Wall Street geht es in der Breite nach oben, Facebook und Twitter ziehen deutlich an. Der DAX steigt am Nachmittag um 0,8 Prozent auf 11.168 Punkte, gestützt von Fresenius, Deutsche Bank und FMC. Für MTU Aero, Lufthansa und Deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...