DocCheck Gruppe: Vorläufige Zahlen zum ersten Quartal 2020DGAP-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis DocCheck Gruppe: Vorläufige Zahlen zum ersten Quartal 202020.05.2020 / 18:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DocCheck Gruppe (ISIN DE000A1A6WE6) gibt heute vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2020 bekannt. In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres 2020 erwirtschaftete die DocCheck Gruppe einen Umsatz von 9,4 Millionen Euro (Vorjahr: 7,2 Millionen Euro). Der erzielte EBIT liegt bei 0,9 Millionen Euro (Vorjahr: 1,0 Millionen Euro). An der im Finanzbericht 2019 veröffentlichten Prognose für das Geschäftsjahr 2020 mit einem leicht rückläufigen Umsatz von 26,5 bis 29,0 Millionen Euro und einem EBIT zwischen 2,4 und 3,4 Millionen Euro wird festgehalten, da die konjunkturellen Rahmenbedingungen nach wie vor unsicher sind. Zum Ende des ersten Quartals 2020 betrugen die Liquiden Mittel des Konzerns 11,4 Millionen Euro (Vorjahr: 10,2 Millionen Euro). Bezüglich des Ergebnisses pro Aktie (Vorjahr: 8 Cent) kann die Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage treffen.Kontakt: DocCheck AG Tanja Mumme Leiterin Corporate Communications Vogelsanger Str. 66 D - 50823 Köln fon: +49(0)221 92053-139 fax: +49(0)221 92053-133 mailto:tanja.mumme@doccheck.com home:www.doccheck.ag20.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DocCheck AG Vogelsanger Str. 66 50823 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 92053-100 Fax: +49 (0)221 92053-133 E-Mail: ir@doccheck.com Internet: www.doccheck.ag ISIN: DE000A1A6WE6 WKN: A1A6WE Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1052389Ende der Mitteilung DGAP News-Service1052389 20.05.2020