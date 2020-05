Besonders schnelle Shoperstellung, neue Vertriebskanäle, lokal liefern neue Shopify-Features ermöglichen Händlern weltweit bessere Anpassung an die Krise

Produktneuheiten wie Shopify Balance und Shop Pay Installments auf der virtuellen Veranstaltung Shopify Reunite angekündigt

Mehr als 100.000 registrierte Teilnehmer nahmen an der ersten öffentlichen virtuellen Veranstaltung des Unternehmens teil, die sich rund um Aktualisierungen aus Bereichen wie Versand, Finanzen oder Einzelhandel drehte

Shopify, die führende E-Commerce-Plattform für den Multichannel-Vertrieb, kündigt heute auf der ersten virtuellen Konferenz Shopify Reunite Produktneuheiten sowie -aktualisierungen an. Weltweit haben sich über 100.000 Mitglieder der Shopify-Community zur virtuellen Konferenz Shopify Reunite angemeldet. Mit den angebotenen Neuheiten aus den Bereichen Finanzen, Einzelhandel und Versand unterstützt Shopify Händler, ihre Geschäfte auch während der Coronakrise zukunftssicher zu gestalten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200520005682/de/

Produkteinführung von Shopify Balance, dem Geschäftskonto mit Karte für unabhängige Unternehmen

"Die Krise wird eines der herausforderndsten Kapitel in unser aller Leben sein. Aber Unternehmer sind geübt darin, das Beste aus dem zu machen, was ihnen zur Verfügung steht", sagt Tobi Lütke, CEO von Shopify. "Im Moment widmen wir uns der Aufgabe, so vielen kleinen Unternehmen wie möglich dabei zu helfen, die jetzige Situation bestmöglich zu meistern. Wir haben unser Möglichstes getan und all unsere Kraft auf diese Mission gesetzt. So waren wir in der Lage, in kurzer Zeit einiges für unsere Kunden voranzutreiben."

Bereits seit 20. März können Shopify-Händler ihren Kunden kostenlos Gutscheine anbieten. Auch die auf der Shopify Reunite angekündigten Produkte und Aktualisierungen werden den Händlern helfen, sich in einer sich ständig weiterentwickelnden Handelslandschaft zurechtzufinden und für die Zukunft zu planen von der Unterstützung der Händler bei der Verwaltung der Umsätze über das Angebot lokaler Lieferoptionen bis hin zu neuen Möglichkeiten zur Generierung von Einnahmen.

Produktneuerungen, die Händlern im DACH-Raum ab sofort zur Verfügung stehen:

Lokal liefern: Mehr denn je benötigen die Händler während der Covid-19-Krise und in Zukunft effiziente Wege, um mit ihren Kunden vor Ort in Kontakt zu treten. Local Delivery erleichtert die lokale Lieferung, indem Händler mithilfe des Entfernungsradius oder von Postleitzahlen ein Liefergebiet definieren sowie Liefergebühren und Mindestbestellpreis festlegen können. Auch eine Benachrichtigung der Kunden über den aktuellen Lieferstatus ist möglich.

Mehr denn je benötigen die Händler während der Covid-19-Krise und in Zukunft effiziente Wege, um mit ihren Kunden vor Ort in Kontakt zu treten. Local Delivery erleichtert die lokale Lieferung, indem Händler mithilfe des Entfernungsradius oder von Postleitzahlen ein Liefergebiet definieren sowie Liefergebühren und Mindestbestellpreis festlegen können. Auch eine Benachrichtigung der Kunden über den aktuellen Lieferstatus ist möglich. Express-Theme: Insbesondere Restaurants und Cafés aber auch Händler anderer Branchen können in nur besonders kurzer Zeit mit dem neu veröffentlichten Express-Theme nun einen Onlineshop aufsetzen.

Insbesondere Restaurants und Cafés aber auch Händler anderer Branchen können in nur besonders kurzer Zeit mit dem neu veröffentlichten Express-Theme nun einen Onlineshop aufsetzen. Facebook Shops: Am 19. Mai verkündete Facebook die Kooperation mit Shopify. Mit Facebook Shops können Händler individuelle Online-Shops in über Instagram und Facebook erstellen. Verbraucher können so in Shops einkaufen, ohne dabei die Social-Media-Apps zu verlassen.

Produkteinführungen für US-Händler:

Shopify Balance, das Geschäftskonto für unabhängige Unternehmen und Unternehmer: Shopify Balance bietet Finanzprodukte für die Gründung, Führung und das Wachstum eines Unternehmens. Es beinhaltet ein Konto innerhalb der Shopify-Verwaltung und physische oder virtuelle Karten, mit denen Händler schneller auf ihr Geld zugreifen können. Geplant ist zudem ein Reward-System mit Cashback und Rabatten auf alltägliche Geschäftsausgaben wie Versand und Marketing.

Shopify Balance bietet Finanzprodukte für die Gründung, Führung und das Wachstum eines Unternehmens. Es beinhaltet ein Konto innerhalb der Shopify-Verwaltung und physische oder virtuelle Karten, mit denen Händler schneller auf ihr Geld zugreifen können. Geplant ist zudem ein Reward-System mit Cashback und Rabatten auf alltägliche Geschäftsausgaben wie Versand und Marketing. Jetzt kaufen, später bezahlen: Shop Pay Installments, die neue Option "Buy Now, Pay Later" (jetzt kaufen, später bezahlen), ermöglicht es Händlern, mehr Zahlungsoptionen und Flexibilität an der Kasse anzubieten. In Zusammenarbeit mit einem Partner wird Shopify noch in diesem Jahr die Shop-Pay-Ratenzahlungen einführen.

Shop Pay Installments, die neue Option "Buy Now, Pay Later" (jetzt kaufen, später bezahlen), ermöglicht es Händlern, mehr Zahlungsoptionen und Flexibilität an der Kasse anzubieten. In Zusammenarbeit mit einem Partner wird Shopify noch in diesem Jahr die Shop-Pay-Ratenzahlungen einführen. Shopify Shop Der direkte Weg zum Verbraucher: Shop ist Shopifys erste App direkt für Verbraucher. Der Einkaufsassistent ermöglicht die Anzeige von Bestellungen und die Auftragsverfolgung. Händler können demnächst wählen, wie ihr Shop in der App erscheint, und ihr Profil anpassen.

Über Shopify

Shopify ist die führende E-Commerce-Plattform für verschiedene Vertriebswege. Händler können mit Shopify ihre Shops für vielfältige Vertriebskanäle wie Web, mobile Anwendungen und Seiten, Social Media, Marktplätze, den stationären Handel und Pop-up-Stores gestalten, einrichten und verwalten. Die Plattform bietet Händlern zudem ein leistungsfähiges Backoffice und einen einheitlichen Überblick über ihr Geschäft. Sie ist auf Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt, sodass Unternehmen jeder Größe die Technologie auf Enterprise-Niveau zur Verfügung steht. So unterstützt die Plattform das Direktkundengeschäft ihrer Händler von Anfang an. Shopify, mit Hauptsitz in Ottawa, Kanada, unterstützt derzeit über eine Million Unternehmen in rund 175 Ländern. Zum deutschen Portfolio gehören Unternehmen wie Red Bull, Urbanara, Giesswein und Paul Valentine.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200520005682/de/

Contacts:

Steve Milton

press@shopify.com