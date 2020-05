Der Spiegel berichtet unter Berufung auf Kreise, dass die Bundesregierung sich auf die Modalitäten eines Rettungspakets für die kriselnde Fluggesellschaft Lufthansa geeinigt hat. Ein Vertreter des Bundes sei auf dem Weg nach Frankfurt, um den Deal in der Konzernzentrale vorzustellen. Nach den Worten von Kanzlerin Angela Merkel ist "in Kürze" mit einer Entscheidung zu rechnen. Das sagte sie am Abend in Berlin.Laut dem Bericht soll der Bund sich mit 25 Prozent plus einer Aktie an der Lufthansa beteiligen ...

