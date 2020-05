Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bestätigt, dass eine Entscheidung über Staatshilfen für die Deutsche Lufthansa kurz bevor steht, aber konkrete Details nicht genannt. "Die Bundesregierung ist in intensiven Gesprächen mit dem Unternehmen und der EU-Kommission", sagte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Es ist in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen, aber zu laufenden Gesprächen kann ich keine Details berichten", hob die Kanzlerin hervor. Die Gespräche müssten abgewartet werden. "Es ist in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen, aber sie muss dann auch fertig sein", bekräftigte Merkel.

Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet, die Spitzen der Regierung hätten sich über die Modalitäten einer Staatsbeteiligung an dem Konzern geeinigt. Demnach sei vorsehen, dass der Bund sich mit 25 Prozent plus einer Aktie an dem wegen der Corona-Pandemie wirtschaftlich ins Trudeln geratenen Airlinekonzern beteilige und ihm darüber hinaus weiteres Kapital bereitstelle. Zwei Aufsichtsräte sollen demnach von der Bundesregierung besetzt werden. Insgesamt dürfte sich die Beteiligung auf 9 Milliarden Euro addieren, schrieb das Magazin. Nun sei ein Vertreter des Bundes auf dem Weg nach Frankfurt, um den Plan in der Konzernzentrale der Lufthansa vorstellen.

