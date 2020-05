Der DAX hat sich am Mittwoch mit starkem Rückenwind aus den USA weiter erholt. Nach einem verhaltenen Start schloss der deutsche Leitindex 1,34 Prozent höher bei 11.223,71 Punkten. Zwischenzeitlich war das Börsenbarometer auf den höchsten Stand seit Anfang März gestiegen. Auf Schlusskursbasis gibt es ein neues Kaufsignal für den Index.Angesichts fortgesetzter Lockerungen von Beschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie zogen die Kurse an der Wall Street kräftig an und sorgten damit auch hierzulande ...

