--------------------------------------------------------------------------------Information zur Hauptversammlung übermittelt durch euro adhoc mit dem Zieleiner europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittentverantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------20.05.2020Abstimmungsergebnisse zur 140. ordentlichen Hauptversammlung der Oberbank AG am20. Mai 2020Tagesordnungspunkt 2:Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes des Geschäftsjahres 2019Präsenz: 4.812 Aktionäre mit 26.164.961 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 17.337.754Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 49,11 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 17.337.754JA-Stimmen 4.790 Aktionäre mit 17.212.183 Stimmen.NEIN-Stimmen 9 Aktionäre mit 125.571 Stimmen.Stimmenthaltung 13 Aktionäre mit 8.827.207 Stimmen.Tagesordnungspunkt 3:Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für dasGeschäftsjahr 2019Tagesordnungspunkt 3.a:Entlastung von Generaldirektor Dr. Franz Gasselsberger, MBAPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.098.017Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,92 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.098.017JA-Stimmen 4.777 Aktionäre mit 17.280.925 Stimmen.NEIN-Stimmen 4 Aktionäre mit 8.817.092 Stimmen.Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 1.507 Stimmen.Tagesordnungspunkt 3.b:Entlastung von Vorstandsdirektor Mag. Dr. Josef Weißl, MBAPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.098.347Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,92 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.098.347JA-Stimmen 4.778 Aktionäre mit 17.281.255 Stimmen.NEIN-Stimmen 4 Aktionäre mit 8.817.092 Stimmen.Stimmenthaltung 5 Aktionäre mit 1.177 Stimmen.Tagesordnungspunkt 3.c:Entlastung von Vorstandsdirektor Mag. Florian Hagenauer, MBAPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.098.347Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,92 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.098.347JA-Stimmen 4.778 Aktionäre mit 17.281.255 Stimmen.NEIN-Stimmen 4 Aktionäre mit 8.817.092 Stimmen.Stimmenthaltung 5 Aktionäre mit 1.177 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4:Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für dasGeschäftsjahr 2019Tagesordnungspunkt 4.a:Entlastung von Mag. Dr. Herta StockbauerPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.098.347Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,92 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.098.347JA-Stimmen 4.777 Aktionäre mit 17.280.633 Stimmen.NEIN-Stimmen 5 Aktionäre mit 8.817.714 Stimmen.Stimmenthaltung 5 Aktionäre mit 1.177 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.b:Entlastung von Dr. Ludwig AndorferPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.098.347Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,92 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.098.347JA-Stimmen 4.778 Aktionäre mit 17.281.255 Stimmen.NEIN-Stimmen 4 Aktionäre mit 8.817.092 Stimmen.Stimmenthaltung 5 Aktionäre mit 1.177 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.c:Entlastung von Dir. Gerhard BurtscherPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.096.347Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.096.347JA-Stimmen 4.776 Aktionäre mit 17.280.334 Stimmen.NEIN-Stimmen 5 Aktionäre mit 8.816.013 Stimmen.Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 3.177 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.d:Entlastung von Dr. Wolfgang EderPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.096.347Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.096.347JA-Stimmen 4.779 Aktionäre mit 26.095.569 Stimmen.NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 778 Stimmen.Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 3.177 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.e:Entlastung von Mag. Gregor Hofstätter-PobstPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.618.366Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 72,56 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.618.366JA-Stimmen 202 Aktionäre mit 11.329.650 Stimmen.NEIN-Stimmen 4.567 Aktionäre mit 14.288.716 Stimmen.Stimmenthaltung 18 Aktionäre mit 481.158 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.f:Entlastung von Mag. Dr. Stephan KorenPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.096.347Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.096.347JA-Stimmen 4.780 Aktionäre mit 26.096.337 Stimmen.NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 10 Stimmen.Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 3.177 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.g:Entlastung von Univ.-Prof. MMag. Dr. Barbara Leitl-StaudingerPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.096.347Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.096.347JA-Stimmen 4.780 Aktionäre mit 26.096.337 Stimmen.NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 10 Stimmen.Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 3.177 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.h:Entlastung von Alfred LeuPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.096.277Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.096.277JA-Stimmen 4.778 Aktionäre mit 26.095.416 Stimmen.NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 861 Stimmen.Stimmenthaltung 7 Aktionäre mit 3.247 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.i:Entlastung von DI DDr. h.c. Peter MitterbauerPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.092.343Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,90 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.092.343JA-Stimmen 4.777 Aktionäre mit 26.090.963 Stimmen.NEIN-Stimmen 3 Aktionäre mit 1.380 Stimmen.Stimmenthaltung 7 Aktionäre mit 7.181 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.j:Entlastung von Karl SamstagPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 14.116.052Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 39,98 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 14.116.052JA-Stimmen 4.763 Aktionäre mit 13.538.670 Stimmen.NEIN-Stimmen 10 Aktionäre mit 577.382 Stimmen.Stimmenthaltung 14 Aktionäre mit 11.983.472 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.k:Entlastung von MMag. Dr. Barbara StegerPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.095.554Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.095.554JA-Stimmen 4.777 Aktionäre mit 26.094.194 Stimmen.NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 1.360 Stimmen.Stimmenthaltung 8 Aktionäre mit 3.970 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.l:Entlastung von Mag. Dr. Martin ZahlbrucknerPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.096.347Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.096.347JA-Stimmen 4.780 Aktionäre mit 26.096.337 Stimmen.NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 10 Stimmen.Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 3.177 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.m:Entlastung von Wolfgang PischingerPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.096.347Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.096.347JA-Stimmen 4.777 Aktionäre mit 17.281.185 Stimmen.NEIN-Stimmen 4 Aktionäre mit 8.815.162 Stimmen.Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 3.177 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.n:Entlastung von Susanne BraunPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.096.347Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.096.347JA-Stimmen 4.779 Aktionäre mit 26.096.267 Stimmen.NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 80 Stimmen.Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 3.177 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.o:Entlastung von Alexandra GrabnerPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.096.277Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.096.277JA-Stimmen 4.779 Aktionäre mit 26.096.267 Stimmen.NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 10 Stimmen.Stimmenthaltung 7 Aktionäre mit 3.247 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.p:Entlastung von Elfriede HöchtelPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.096.277Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.096.277JA-Stimmen 4.779 Aktionäre mit 26.096.267 Stimmen.NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 10 Stimmen.Stimmenthaltung 7 Aktionäre mit 3.247 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.q:Entlastung von Doris PirnerPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.096.277Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.096.277JA-Stimmen 4.779 Aktionäre mit 26.096.267 Stimmen.NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 10 Stimmen.Stimmenthaltung 7 Aktionäre mit 3.247 Stimmen.Tagesordnungspunkt 4.r:Entlastung von Sven ZeissPräsenz: 4.787 Aktionäre mit 26.099.524 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.095.554Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.095.554JA-Stimmen 4.778 Aktionäre mit 26.095.544 Stimmen.NEIN-Stimmen 1 Aktionär mit 10 Stimmen.Stimmenthaltung 8 Aktionäre mit 3.970 Stimmen.Tagesordnungspunkt 5:Wahlen in den AufsichtsratTagesordnungspunkt 5.a:Wahl von DI Franz-Peter Mitterbauer, MBA in den AufsichtsratPräsenz: 4.812 Aktionäre mit 26.164.961 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.157.013Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,08 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.157.013JA-Stimmen 4.797 Aktionäre mit 26.142.543 Stimmen.NEIN-Stimmen 5 Aktionäre mit 14.470 Stimmen.Stimmenthaltung 10 Aktionäre mit 7.948 Stimmen.Tagesordnungspunkt 5.b:Wahl von Mag. Hannes Bogner in den AufsichtsratPräsenz: 4.812 Aktionäre mit 26.164.961 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.155.469Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,08 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.155.469JA-Stimmen 4.786 Aktionäre mit 26.116.581 Stimmen.NEIN-Stimmen 10 Aktionäre mit 38.888 Stimmen.Stimmenthaltung 16 Aktionäre mit 9.492 Stimmen.Tagesordnungspunkt 6:Wahl des Bankprüfers für das Geschäftsjahr 2021Präsenz: 4.812 Aktionäre mit 26.164.961 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.161.434Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,10 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.161.434JA-Stimmen 4.803 Aktionäre mit 26.152.694 Stimmen.NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 8.740 Stimmen.Stimmenthaltung 7 Aktionäre mit 3.527 Stimmen.Tagesordnungspunkt 7:Beschlussfassung über die VergütungspolitikPräsenz: 4.812 Aktionäre mit 26.164.961 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.149.110Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,06 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.149.110JA-Stimmen 4.784 Aktionäre mit 17.327.238 Stimmen.NEIN-Stimmen 6 Aktionäre mit 8.821.872 Stimmen.Stimmenthaltung 22 Aktionäre mit 15.851 Stimmen.Tagesordnungspunkt 8:Beschlussfassung über die Änderung des § 16 der SatzungPräsenz: 4.812 Aktionäre mit 26.164.961 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.154.401Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,08 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.154.401JA-Stimmen 4.789 Aktionäre mit 26.149.461 Stimmen.NEIN-Stimmen 3 Aktionäre mit 4.940 Stimmen.Stimmenthaltung 20 Aktionäre mit 10.560 Stimmen.Tagesordnungspunkt 9:Beschlussfassung über die Festsetzung einer Vergütung an die Mitglieder desAufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 und die folgenden GeschäftsjahrePräsenz: 4.812 Aktionäre mit 26.164.961 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.155.451Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,08 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.155.451JA-Stimmen 4.788 Aktionäre mit 17.330.824 Stimmen.NEIN-Stimmen 5 Aktionäre mit 8.824.627 Stimmen.Stimmenthaltung 19 Aktionäre mit 9.510 Stimmen.Tagesordnungspunkt 10:Beschlussfassung über den Widerruf der in der 138. ordentlichen Hauptversammlungvom 15. Mai 2018 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65Abs.1 Z. 4 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung desVorstandes zum Erwerb eigener Aktien zum Zweck des Angebotes an Arbeitnehmer,leitende Angestellte und Mitglieder des Vorstandes oder Aufsichtsrates derGesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmens zum Erwerb gemäß § 65Abs. 1 Z. 4 AktG bis zu 5 % des Grundkapitals auf die Dauer von 30 Monaten abdem Tag der Beschlussfassung der 140. ordentlichen Hauptversammlung.Präsenz: 4.812 Aktionäre mit 26.164.961 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.131.673Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,01 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.131.673JA-Stimmen 4.787 Aktionäre mit 17.313.288 Stimmen.NEIN-Stimmen 7 Aktionäre mit 8.818.385 Stimmen.Stimmenthaltung 18 Aktionäre mit 33.288 Stimmen.Tagesordnungspunkt 11:Beschlussfassung über den Widerruf der in der 138. ordentlichen Hauptversammlungvom 15. Mai 2018 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65Abs.1 Z. 7 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung desVorstandes zum Erwerb eigener Aktien bis zu 5 % des Grundkapitals auf die Dauervon 30 Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung der 140. ordentlichenHauptversammlung zum Zweck des Wertpapierhandels gemäß § 65 Abs. 1 Z 7 AktGPräsenz: 4.812 Aktionäre mit 26.164.961 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.157.132Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,08 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.157.132JA-Stimmen 4.788 Aktionäre mit 17.338.747 Stimmen.NEIN-Stimmen 7 Aktionäre mit 8.818.385 Stimmen.Stimmenthaltung 17 Aktionäre mit 7.829 Stimmen.Tagesordnungspunkt 12:Beschlussfassung über den Widerruf der in der 138. ordentlichen Hauptversammlungvom 15. Mai 2018 erteilten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gem. § 65Abs.1 Z 8 AktG im unausgenützten Umfang unter gleichzeitiger Ermächtigung desVorstandes zum zweckneutralen Erwerb eigener Aktien bis zu 10 % desGrundkapitals gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 AktG auf die Dauer von 30 Monaten ab dem Tagder Beschlussfassung der 140. ordentlichen HauptversammlungPräsenz: 4.812 Aktionäre mit 26.164.961 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 26.156.282Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 74,08 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 26.156.282JA-Stimmen 4.787 Aktionäre mit 17.338.501 Stimmen.NEIN-Stimmen 7 Aktionäre mit 8.817.781 Stimmen.Stimmenthaltung 18 Aktionäre mit 8.679 Stimmen.Tagesordnungspunkt 13:Beschlussfassung über die Änderung der Satzung in § 4 Abs 1 dahingehend, dasssämtliche bestehenden Vorzugsaktien durch Aufhebung des Vorzugs gemäß § 129 AktGin Stammaktien umgewandelt werden.Präsenz: 4.812 Aktionäre mit 26.164.961 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 23.623.546Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 66,91 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 23.623.546JA-Stimmen 67 Aktionäre mit 21.634.068 Stimmen.NEIN-Stimmen 196 Aktionäre mit 1.989.478 Stimmen.Stimmenthaltung 4.549 Aktionäre mit 2.541.415 Stimmen.Tagesordnungspunkt 14:Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung der ALPENLÄNDISCHEGARANTIE - GESELLSCHAFT m.b.H. ("ALGAR")Präsenz: 4.746 Aktionäre mit 25.884.757 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.877.625Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,29 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.877.625JA-Stimmen 46 Aktionäre mit 9.243.235 Stimmen.NEIN-Stimmen 4.693 Aktionäre mit 16.634.390 Stimmen.Stimmenthaltung 7 Aktionäre mit 7.132 Stimmen.Tagesordnungspunkt 15:Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung derBeteiligungsverwaltung Gesellschaft m.b.H. ("BVG")Präsenz: 4.744 Aktionäre mit 25.883.969 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.877.297Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,29 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.877.297JA-Stimmen 46 Aktionäre mit 9.243.235 Stimmen.NEIN-Stimmen 4.692 Aktionäre mit 16.634.062 Stimmen.Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 6.672 Stimmen.Tagesordnungspunkt 16:Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung der XanthosPrivatstiftungPräsenz: 4.785 Aktionäre mit 26.099.422 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.919.457Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,41 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.919.457JA-Stimmen 46 Aktionäre mit 9.243.235 Stimmen.NEIN-Stimmen 4.731 Aktionäre mit 16.676.222 Stimmen.Stimmenthaltung 8 Aktionäre mit 179.965 Stimmen.Tagesordnungspunkt 17:Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung zu Zahlungen undsonstigen Leistungen an BKS, BTV, G3B und WüstenrotPräsenz: 4.744 Aktionäre mit 25.883.969 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.875.994Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,29 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.875.994JA-Stimmen 44 Aktionäre mit 9.241.365 Stimmen.NEIN-Stimmen 4.692 Aktionäre mit 16.634.629 Stimmen.Stimmenthaltung 8 Aktionäre mit 7.975 Stimmen.Tagesordnungspunkt 18:Beschlussfassung über die Durchführung einer Sonderprüfung zu Zahlungen odersonstigen Leistungen an Aktionäre / "befreundete Investoren"Präsenz: 4.744 Aktionäre mit 25.883.969 Stimmen.Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 25.877.297Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 73,29 %Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 25.877.297JA-Stimmen 47 Aktionäre mit 9.243.635 Stimmen.NEIN-Stimmen 4.691 Aktionäre mit 16.633.662 Stimmen.Stimmenthaltung 6 Aktionäre mit 6.672 Stimmen.Rückfragehinweis:Oberbank AGMag. 