FRANKFURT (Dow Jones)--Der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats der Zalando SE schlägt vor, Jennifer Hyman als Aktionärsvertreterin in den Aufsichtsrat zu wählen. Jennifer Hyman ist CEO und Mitgründerin des New Yorker Unternehmens Rent the Runway, wie zalando mitteilte. Sie ist zudem Mitglied des Aufsichtsrats bei The Estée Lauder Companies. Sie wird auf Alexander Samwer folgen, der aus dem Gremium ausscheidet, dessen Mitglied er seit 2013 ist.

Die Amtszeit der drei Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat, Konrad Schäfers, Beate Siert und Anthony Brew endet mit der Hauptversammlung 2020. Neue Arbeitnehmervertreter sollen Jade Buddenberg, Anika Mangelmann und Matti Ahtiainen werden.

Die Hauptversammlung 2020 wird am 23. Juni 2020 virtuell stattfinden ohne die Präsenz der Aktionäre und ihrer Vertreter. Stattdessen wird die Veranstaltung live übertragen.

May 20, 2020

