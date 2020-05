BERLIN (dpa-AFX) - Die Verhandlungen über Staatshilfen für die Lufthansa sind nach Angaben der Bundesregierung noch nicht beendet. "Die Gespräche sind zwar weit gediehen, aber noch nicht abgeschlossen", sagte ein Regierungssprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin am Mittwochabend. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte kurz zuvor gesagt: "Es ist in Kürze mit einer Entscheidung zu rechnen." Die Regierung sei in "intensiven Gesprächen" mit dem Unternehmen und der EU-Kommission./hoe/DP/he

