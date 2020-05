Am 20. Mai um 17 Uhr (Ortszeit) ertönte aus den Lautsprechern der Moscheen in Izmir nicht in etwa der Gebetsruf, sondern das italienische Partisanenlied "Bella Ciao", berichten diverse türkische Medien.Die Stadt teilt in einer Mitteilung mit: "Heute, gegen 17:00 Uhr, wurde durch Unbekannte eine Sabo...

Den vollständigen Artikel lesen ...