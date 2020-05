Der Deal ist da! Nachdem heute Nachmittag noch in der Presse von einer akut drohenden Insolvenz der Lufthansa gesprochen wurde, machten sich dann nachbörslich die Gerüchte breit, dass es innerhalb der Bundesregierung zwischen der Bundeskanzlerin Angela Merkel, Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier und Bundesfinanzminister Olaf Scholz zu einer Einigung gekommen ist.Aktienkurs schiesst nach obenIm nachbörslichen Handel bei Lang & Schwarz klettern die Notierungen zügig Richtung 8,80 Euro. Unbestätigten Meldungen zufolge wird das Rettungspaket für die Deutsche Lufthansa im Wesentlichen so gestaltet, wie bereits an dieser Stelle berichtet.

Den vollständigen Artikel lesen ...