Neue und erweiterte Finanzdienstleistungsangebote erleichtern die Cash-Flow-Herausforderungen für Vertriebspartner und Kunden in ganz Europa und machen es einfacher, Technologielösungen und Dienstleistungen zu kaufen oder zu leasen

Ingram Micro Inc. kündigte heute eine weitere Welle von Finanzdienstleistungen an, um Channel-Partnern bei der Lösung der durch die COVID-19-Pandemie verursachten Liquiditätskrise zu helfen und gleichzeitig den Technologiebedarf von Unternehmen und Verbrauchern weltweit zu decken. Die neuen und verbesserten Angebote von Ingram Micro Financial Solutions sind in ganz Europa verfügbar und umfassen flexible, zinsgünstige und langfristige Finanzierungslösungen sowie erweiterte Kreditlaufzeiten, Zahlungsaufschub, As-a-Service-Modelle und Pay-as-you-go-Optionen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200520005874/de/

Mark Snider, Executive Vice President and Group President, EMEA, Ingram Micro (Photo: Business Wire)

"Ingram Micro schafft neue Wege, um unseren Vertriebspartnern und den von ihnen betreuten Unternehmen zu helfen, stark, agil und steuerlich klug zu bleiben, damit sie aus dieser Krise in einer Position der Stärke herauskommen", sagte Mark Snider, Executive Vice President und Group President, EMEA, Ingram Micro. "Jedes Land in ganz Europa ist einzigartig, doch viele unserer Vertriebspartner und ihre Geschäftskunden sind aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen von COVID-19 mit ähnlichen steuerlichen und Cashflow-Problemen konfrontiert. Glücklicherweise sind Finanzdienstleistungen einer der vielen Bereiche, in denen Ingram Micro klar differenziert ist und in der Lage ist, unseren Vertriebspartnern auf lokaler und globaler Ebene zu helfen."

Darüber hinaus hilft Ingram Micro den Vertriebspartnern auch dabei, die Anforderungen des europäischen Marktes in Bezug auf Heimarbeit (Work from Home, WFH) und Fernunterricht sowie Cybersecurity-as-a-Service, Rechenzentrumslösungen und Cloud-basierte Dienste zu ermitteln und zu erfüllen. "COVID-19 hat der digitalen Transformation über Nacht Priorität eingeräumt und Ingram Micro und unsere Vertriebspartner in die Lage versetzt, der Welt zu dienen und dabei zu helfen, die Welt sicher miteinander zu verbinden und gemeinsam voranzukommen", so Snider weiter.

John Mayer, Vice President, Channel Financing, Ingram Micro Europe and Asia Pacific, fügt hinzu: "Unsere Finanzierungsoptionen sind so strukturiert, dass sie auf die Gegenwart ausgerichtet sind und den Unternehmen eine Möglichkeit bieten, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Wir helfen unseren Channel-Partnern und den Unternehmen, denen sie dienen, Bargeld zu schaffen und zu bewahren, Kreditlinien zu schützen und Zahlungen an das aktuelle Geschäftsumfeld anzupassen, bis die Geschäftstätigkeit stabiler ist und wächst."

In ganz Europa nutzen Vertriebspartner die Vorteile der neuen Programme von Ingram Micro Financial Solutions, einschließlich des Kaufs und Rückleasens von IT-Lösungen. "Die Flexibilität, zu leasen, zu kaufen oder Zahlungen aufzuschieben, verändert die Konversation und ermöglicht es uns, unseren Kunden die von ihnen benötigte Technologie in Echtzeit zu liefern, ohne das finanzielle Risiko zu übernehmen oder unser eigenes Geld für den Geschäftsabschluss zu verwenden", sagt Ingram-Micro-Vertriebspartner Brian Dunleavy, Commercial Director, Viadex UK Ltd.

Channel-Partner in Europa können über das IMFS auch Zugang zu längerfristigen Finanzierungslösungen erhalten. Diese Lösungen werden die Zahlungen an die revidierten Budgetziele anpassen und das benötigte Kapital schnell wieder in die Barreserven des Unternehmens zurückfließen lassen. In ähnlicher Weise erleichtern Ingram Micros "as a Service"-Finanzierungsangebote Channel-Partnern, die ihr Managed-Services-Geschäft und ihre Cloud-Praktiken ausbauen möchten, den Zugang.

"As-a-Service-Finanzierungslösungen schonen die Budgets im Gegensatz zu kapitalintensiven einmaligen Technologiekäufen. Dieses Modell schafft auch eine profitablere wiederkehrende Einnahmequelle für Vertriebspartner", sagt Kris Mees, Vice President Finance und International CFO, Ingram Micro Europe. "Mit der zunehmenden Verbreitung von Cloud- und Managed Services erwarten wir, dass unsere "As-a-Service"-Finanzierungsoptionen an Zugkraft gewinnen, und wir sind bereit, Channel-Partnern und den von ihnen betreuten Unternehmen die Unterstützung zu geben, die sie benötigen."

Darüber hinaus arbeiten die Kredit- und Finanzexperten von Ingram Micro mit qualifizierten Vertriebspartnern in ganz Europa zusammen, um zu ermitteln, welche weiteren Angebote ihnen zur Verfügung stehen, einschließlich kundenspezifischer Finanzierungslösungen und zusätzlicher Kreditkapazitäten. Das Standardangebot von Ingram Micro Europe an Finanzdienstleistungen und -lösungen umfasst:

Traditionelles Leasing

Finanzierung fortgeschrittener Lösungen

Finanzierung von Managed Services

Private-Label-Vereinbarungen

Und Finanzstrukturen wie fairer Marktwert, volle Auszahlung, Miete von Technologieausrüstung, wachstumsbasierte Lösungen und garantierte Kaufoptionen

"Heute und jeden Tag ist es genauso wichtig, unseren Vertriebspartnern dabei zu helfen, die Finanzierungsmöglichkeiten zu verstehen, die ihnen und ihren Kunden zur Verfügung stehen, wie ihnen bei der Entscheidung zu helfen, welche Technologielösungen und Dienstleistungen für die Bedürfnisse ihrer Kunden am besten geeignet sind", schlussfolgert Mayer. "Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern werden wir weiter wachsen und einen nachhaltigen Geschäftswert schaffen, der für sie und ihre Kunden zu einem außergewöhnlichen Erlebnis führt."

Ingram Micro Financial Solutions ist weltweit tätig und bietet Finanzprogramme und -dienstleistungen in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Europa an. Um mehr über die Finanzlösungen in Europa zu erfahren, wenden Sie sich bitte an https://financing.ingrammicro.eu/.

Über Ingram Micro

Ingram Micro hilft Unternehmen, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Die Firma bietet ein volles Spektrum an globalen Technologie- und Lieferkettenleistungen für Unternehmen rund um die Welt. Tiefgehende Fachkompetenz in Technologielösungen, Mobilität, Cloud und Lieferkettenlösungen lassen die Geschäftspartner effizient und erfolgreich in den von ihnen belieferten Märkten tätig werden. Eine beispiellose Agilität, tiefe Marktkenntnisse und das Vertrauen und die Zuverlässigkeit, die aus jahrzehntelang bewährten Beziehungen resultieren, zeichnen Ingram Micro aus und machen sie zu einem Vorreiter. Finden Sie heraus, wie Ingram Micro auch Ihnen helfen kann, die Verheißungen der Technologie zu verwirklichen. Mehr finden Sie unter www.ingrammicro.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200520005874/de/

Contacts:

Marie Rourke

WhiteFox Marketing Inc.

marie@whitefoxpr.com

714-292-2199