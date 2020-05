Die ADX wird für die positiven Auswirkungen ihrer Innovationsstrategie und die schnellen und verantwortungsvollen Maßnahmen zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität während des Pandemieausbruchs ausgezeichnet

Die Wertpapierbörse von Abu Dhabi (Abu Dhabi Securities Exchange, ADX) ist bei den Capital Finance International (CFI) Awards zur Gewinnerin der Auszeichnung Best Trading Innovation Excellence GCC 2020 gekürt worden.

Message displayed on Nasdaq tower today at Times Square in New York (Photo: AETOSWire)

Khalifa Al Mansouri, der Geschäftsführer der ADX, sagte dazu: "Innovationen sind ein wesentlicher Aspekt unserer langfristigen Wachstumsstrategie und leiten uns bei der Identifizierung von Möglichkeiten der Geschäftsfeldentwicklung. Die Investition in Innovationen bestimmt den zukünftigen Erfolg unserer Organisation. Aus diesem Grund verdoppelt die ADX trotz der herausfordernden Zeiten, welche die Märkte derzeit erleben, die Innovationskraft, indem sie maßgeschneiderte digitale Produkte und Dienstleistungen entwickelt, die auf die Bedürfnisse der Kunden in einem sich entwickelnden Umfeld eingehen. Die Auszeichnung mit dem Preis für Best Trading Innovation Excellence von CFI ist für die Börse von besonderer Bedeutung und ein Ansporn, unsere Leistung weiter zu verbessern."

Für die ADX sind Innovationen ein Impulsgeber für Wachstum. Die Börse führt regelmäßig Marktanalysen durch, die dazu beitragen, Innovationschancen in der Finanzindustrie zu identifizieren und das volle Potenzial zu erkunden, das sie mit sich bringen können. Mit der digitalen SAHMI-Plattform hat die ADX einen elektronischen Service eingeführt, der es Anlegern ermöglicht, bei der Hauptversammlung von Unternehmen, an denen sie Aktien besitzen, aus der Ferne abzustimmen. Darüber hinaus hat die ADX vor Kurzem ein Cyberwallet auf Basis von Payit eingeführt, das es den Benutzern ermöglicht, ihre Börsengeschäfte über ein digitales Auszahlungsmodell in Echtzeit zu verwalten. Die ADX steht an vorderster Front der Digitalisierung als Instrument zur Verbesserung der Interaktionen mit ihren Kunden und zur Erreichung einer Anpassung an die international bewährten Methoden der führenden globalen Finanzmärkte.

Zitat von CFI: "Mit ihrem Programm zur digitalen Beschleunigung hat die Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) gezeigt, dass Innovationen im Mittelpunkt ihrer Strategie zur Geschäftsfeldentwicklung stehen, was insbesondere durch die schnellen und verantwortungsvollen Maßnahmen deutlich wird, die sie ergriffen hat, um die Geschäftskontinuität während des Pandemieausbruchs zu gewährleisten. Die Jury von CFI.co hat ihre Fähigkeit, mit Ruhe und Geistesgegenwart auf einem turbulenten Markt zu agieren, zur Kenntnis genommen und die Abu Dhabi Securities Exchange zur Gewinnerin der Auszeichnung Best Trading Innovation Excellence (GCC) für 2020 erklärt."

