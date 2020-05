QuantLase Imaging Lab, der medizinische Forschungszweig der an der Börse von Abu Dhabi notierten International Holdings Company (IHC), gab bekannt, dass es neuartige Geräte entwickelt hat, die wesentlich schnellere Massenuntersuchungen ermöglichen, wobei die Testergebnisse in Sekundenschnelle verfügbar sind und Tests in größerem Maßstab ermöglichen. Dieser Durchbruch wird ein "Screening im Massenmaßstab" ermöglichen und damit die gesamte Dimension der Rückverfolgung verändern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200520005904/de/

Left to right: Executive team working on the project Aryam Ahmed and Latifa Alseiari, Project director of lab Abdulla Rashidi, IHC board member Nader Al Hamadi, Lead Doctor Dr. Pramod Kumar and Dr. Mohammad Firoz Khan (Photo: AETOSWire)