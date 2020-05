HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Hoffnung auf den Urlaub:



"In der Deutschen liebsten Branche kumuliert all die Tragik der Corona-Krise. Auf absehbare Zeit wird sie nicht wieder zu alter Stärke zurückfinden. Das Virus hat Hoteliers, Reiseanbieter, aber auch Gastronomen kaputtgemacht. Weil die schönen Dinge erst wieder Spaß machen, wenn Unbeschwertheit in unser Leben zurückkehrt. Wann immer das sein mag."/al/DP/nas

