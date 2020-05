The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.05.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.05.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA NKTN XFRA DK0061283942 NKT A/S NAM. DK 20 EQ00 EQU EUR N

CA MVF1 XFRA KYG0410B1023 APOLLO FUT.MOB.HKDORD EQ00 EQU EUR N

CA QIAB XFRA NL0014676538 QIAGEN NV TIPTO EO -,01 EQ00 EQU EUR Y

CA TZB5 XFRA SE0014399424 TETHYS OIL AB SK 0,02085 EQ01 EQU EUR N

CA 2QM XFRA US58471G3002 MEDIGUS SP.ADR/50 IL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA 0XJ XFRA US6273331073 MUSCLE MAKER DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA 0223 XFRA US8265985007 SIGMA LABS INC. DL-,001 EQ01 EQU EUR N

