The following instruments on XETRA do have their last trading day on 21.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 21.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A17AY9 ERSTE GP BNK 14-20MTN1305 BD00 BON AUD NCA XFRA AU3CB0244614 CATERPILLAR FINL. 2020 BD00 BON AUD NCA XFRA DE000DK0KYR5 DEKA STUFENZINS ANL 17/20 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2GW4 NORDLB OPF.S.1411 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000WLB40Z7 LBHT IS.A.40Z BD01 BON EUR NCA MOHA XFRA FR0013257607 LVMH 17/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US34540TNZ11 FORD MOTOR CRED. 2021 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US38143CHR51 GOLDM.S.GRP 2036 MTN BD01 BON USD NCA N2ID XFRA US62957HAC97 NABORS INDS 2023 BD01 BON USD NCA XFRA US92857WBU36 VODAFONE GRP 19/50 BD01 BON USD NCA XFRA USU0925QAF82 BLACKST. HFC 19/49 REGS BD01 BON USD NCA ABQA XFRA XS1238023813 ALANDSBANKEN 15/20 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US58013MET71 MCDONALDS CORP. 2020 MTN BD02 BON USD NCA XFRA US961214CP61 WESTPAC BKG 15/20 BD02 BON USD NCA Z0A6 XFRA XS1143333109 ERSTE GP BNK 14/25MTNFLR BD02 BON USD NCA XFRA XS1234958376 BEIJING ST.-OAM(HK) 15/20 BD02 BON USD NCA XFRA XS1237348070 ICBC DUBAI 15/20 MTN BD02 BON USD NCA L3WB XFRA XS1354235217 INFOR US 16/22 BD02 BON EUR NCA XFRA XS1419638215 SKAND.ENSK. 16/20 FLR MTN BD02 BON EUR NCA CL7B XFRA BMG4141P1178 GROUND INTL DEV.LTD.HD-05 EQ00 EQU EUR NCA QPLN XFRA BMG7302M2037 QPL INTL HLDGS HD-,08 EQ00 EQU EUR NCA SYHN XFRA BMG8540A1678 STYLAND HLDGS(NEW) HD-,01 EQ00 EQU EUR NCA IB5A XFRA HK1097008929 I-CABLE COMMNCTNS EQ00 EQU EUR NCA 6BK XFRA KYG090381032 BAWANG INT.G.H.REGS HD-10 EQ00 EQU EUR N