The following instruments on XETRA do have their first trading day 21.05.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.05.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA AT0000A2GL28 ERSTE GR.BK. 20/30 FLRMTN BD00 BON EUR NCA XFRA CH0536892703 PFZ.SCHW.KTB 20/32 BD00 BON CHF NCA XFRA FR0013246147 ORPAR 17/24 ZO CV BD00 BON EUR NCA XFRA DE000HLB4ZM9 LB.HESS.THR. IHS 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13LQ6 LBBW FESTZINS 20/23 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13LR4 LBBW FESTZINS 20/25 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13LS2 LBBW STUFENZINS 20/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13LT0 LBBW STUFENZINS 20/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13LU8 LBBW STUFENZINS 20/29 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013514502 BPCE 20/30 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US29446MAK80 EQUINOR 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US4581X0DK13 I.A.D.B 20/25 MTN BD01 BON USD NCA XFRA US717081EZ22 PFIZER INC 20/40 BD01 BON USD NCA XFRA US717081FA61 PFIZER 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US961214EK56 WESTPAC BKG 20/23 FLR BD01 BON USD NCA XFRA USP79171AD96 CORDOBA, PROV. 16/21 REGS BD01 BON USD NCA XFRA XS2178585423 CONTI-G.FIN 20/23 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2178586157 CONTI-G.FIN 20/26 MTN BD02 BON EUR NCA FMED XFRA XS2178769076 FRESE.MED.CARE MTN 20/26 BD02 BON EUR NCA FMEE XFRA XS2178769159 FRESE.MED.CARE MTN 20/30 BD02 BON EUR NCA XFRA XS2178833427 EQUINOR 20/26 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2178957077 REDEX.GAS FI 20/25 MTN BD02 BON EUR NCA XFRA XS2179959817 KOJAMO 20/27 MTN BD02 BON EUR NCA BC21 XFRA CA06612P2008 BANKERS COBALT CORP. EQ00 EQU EUR N