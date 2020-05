FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.05.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 22.05.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 21.05.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 22.05.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTHL8 XFRA US4361061082 HOLLYFRONTIER CORP.DL-,01 0.320 EUROG7Z XFRA DE000A0ERYQ0 KEPPLER-EMERG.MARKETS-IN. 0.870 EUROG7Y XFRA DE000A0DNG24 PRIVATDEPOT 4 (A) 0.020 EUROG7P XFRA DE0009774836 MARS-5 MULTIASSET-INVEST 0.030 EUROG7J XFRA DE0008479387 LINGOHR-ASIEN-SYSTEM.-IN. 2.150 EUROG7G XFRA DE0008479254 EURORENT-EM-INVEST 1.060 EUROG7E XFRA DE0008479213 MULTIRENT-INVEST 1.190 EURUEO XFRA US9604131022 WESTLAKE CHEM.CORP.DL-,01 0.240 EURUPAB XFRA US9113121068 UNITED PARCEL SE.B DL-01 0.922 EURTR4 XFRA US8923561067 TRACTOR SUPPLY DL-,008 0.320 EURRHJ XFRA US7703231032 ROBERT HALF INTL DL-,001 0.310 EURRAG XFRA US7502361014 RADIAN GRP INC. DL-,001 0.114 EURPLL XFRA US7443201022 PRUDENTIAL FINL DL-,01 1.004 EURND1 XFRA US6556631025 NORDSON CORP. 0.347 EURJNJ XFRA US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1 0.922 EURCR2 XFRA US12618T1051 CRA INTERNATIONAL INC. 0.210 EURAEO XFRA US0495601058 ATMOS EN. CORP. 0.525 EURZAS XFRA US04621X1081 ASSURANT INC. DL-,01 0.575 EUROCBA XFRA SG1S04926220 OVERS.-CHINESE SD-,50 0.181 EURBVI XFRA KYG8672Y1089 TAO HEUNG HOLDINGS 0.004 EUR3SD XFRA HK3377040226 SINO-OCEAN GROUP HLDG LTD 0.003 EURGRB XFRA FR0000121709 SEB SA INH. EO 1 1.430 EURFFP XFRA FR0000064784 FFP S.A. EO 1 2.150 EURBEJ XFRA CNE100000239 BEIJING CAP. LAND H YC1 0.022 EURD7C XFRA CNE1000001Q4 CHINA CITIC BANK H YC 1 0.031 EURCVNA XFRA CH0025607331 ROMANDE ENERGIE HLD. SF25 34.025 EURP5P XFRA CA7063271034 PEMBINA PIPELINE CORP. 0.138 EURAQ3 XFRA CA0213611001 ALTAGAS LTD 0.053 EURB3O XFRA BMG657731060 NORDIC AMER.TANKER.DL-,01 0.128 EURXC1 XFRA US12685J1051 CABLE ONE DL-,01 2.054 EUR3BJ4 XFRA DE000A1CXYM9 WELTZINS-INVEST (P) 1.460 EUR3BJ1 XFRA DE000A0JKNP9 KEPPLER-GLOBAL VALUE-INV. 0.440 EUR68V XFRA US05722G1004 BAKER HUGHES CO. 0.164 EUR1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.237 EUROG7M XFRA DE0009799064 DEKA-GLOBAL AKT.STRATEGIE 0.150 EUR