FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

AYH XFRA FR0000182479 ARCHOS S.A. NOM. EO-,001

TEE XFRA CZ0009093209 O2 CZECH REPUBLIC KC 10

9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57

JGE1 XFRA US48137C1080 JULIUS BAER GRP. ADR/1/5

TE8A XFRA US87974R2085 TEMENOS AG UNSP.ADR/1

XFRA CA06612P1018 BANKERS COBALT CORP.

DPOA XFRA US04545L1070 ASSERTIO THERAP. DL-,0001

