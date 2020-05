FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 21.05.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 22.05.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 21.05.2020

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 22.05.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MRI XFRA HK0066009694 MTR CORP. LTD

CFI XFRA CH0014345117 CIE FINAN.TRAD. INH.

TE8N XFRA CH0012453913 TEMENOS AG NAM. SF 5

M8E XFRA BE0003853703 MONTEA SCA

CLZ XFRA AU000000CTX1 CALTEX AUSTRALIA

G70 XFRA CH0360674466 GALENICA AG SF -,10

XFRA CA70137T1057 PARKLAND FUEL CORP.

