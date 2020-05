Moderna ist ein US-Biotechnologieunternehmen, das sich am großen Wettlauf um einen Impfstoff gegen das Corona-Virus beteiligt. Das führte dazu, dass die Aktie, zuvor seit ihrem Börsengang im Dezember 2018 eher ein Mauerblümchen, Ende Februar plötzlich zum Leben erwachte. In der Spitze hatte sich der Kurs in weniger als drei Monaten mehr als vervierfacht.

Den vollständigen Artikel lesen ...