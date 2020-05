NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ryanair von 13,30 auf 12,25 Euro gesenkt, die Einstufung nach den Corona-Kursverlusten aber auf "Outperform" belassen. Die Corona-Krise könnte dem zuletzt immer komplexer werdenden Billigflieger helfen, zu seinen Wurzel zurückzukehren und einen zweiten Frühling zu erleben, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem seien die Finanzen solide. Ryanair sei aktuell die Airline-Aktie, die Anlagern haben sollten./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 04:50 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2020 / / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BYTBXV33

