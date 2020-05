Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EIB begab im Mai den dritten Tap in Folge, zwei davon in den für uns relevanten Handelstagen, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Zu nennen seien hier EUR 250 Mio. (ECOOP) in einer 2031er Anleihe (ms -1 Bp) sowie EUR 500 Mio. (CAB) in einer 2032er Anleihe zu ms -3 Bp. Einen sehr erfolgreichen Deal habe NIESA zu verbuchen gehabt: Für seine fünfjährige Anleihe (ISIN DE000A289NY2/ WKN A289NY) habe es ein fast dreifach überzeichnetes Orderbuch gegeben, sodass sich der Spread gegenüber der Guidance um zwei Basispunkte auf ms +5 Bp habe einengen können. Auch hier sehen wir eine weitere Normalisierung der Spreads nach dem anfänglichen Corona-Schock auf das Pricing, so die Analysten der NORD/LB. Auch oben im Norden (SCHHOL) (ISIN DE000SHFM741/ WKN SHFM74) seien EUR 1 Mrd. für zehn Jahre erfolgreich eingesammelt worden (ms +10 Bp); bei immerhin zweifacher Überzeichnung. ...

