Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Bitcoin hat in den letzten Jahren aufgrund seiner dramatischen Preisänderungen für Schlagzeilen gesorgt. Der Anstieg des Wertes von Bitcoin hat die Menschen dazu veranlasst, Bitcoin als Investitionsmöglichkeit zu betrachten. Kryptowährungen können extrem schnell an Wert gewinnen und verlieren, vor allem aufgrund von Markttrends, die oft schwer zu verstehen sind. Das Erkennen dieser Markttrends und das Aufspüren neuer Trends kann für Ihre Anlagestrategien äußerst hilfreich sein. HubMiner hat vor kurzem seine hochleistungsfähigen Direct-Liquid-Mining-Rigs F-X8 Machine, F-X32 Machine, F-X16 Machine, F-X16 x 5 Rack vorgestellt. Weitere Informationen über die Miners finden Sie unter www.hubminer.com (http://www.hubminer.com/).Konzipiert für MiningpowerHubMiner Mining-Chip 7 nm ASIC HubMiner BoosterX ist das Ergebnis eines brillanten Hardware-Designs, das die Hash-Raten auf das maximale Potenzial erhöht und gleichzeitig den Stromverbrauch niedrig hält. Beide haben einen eingebauten Controller und vorinstallierte Software. Nach einer intensiven Testperiode, die aus Evaluierung, Prototyping und Drucktests unter extremen Bedingungen bestand, sind die Hardware-Produkte HubMiner F-X8 Machine, F-X32 Machine, F-X16 Machine und F-X16 x5 Rack nun bereit für die Massenproduktion.Preise und VerfügbarkeitDie HubMiner F-X8-Maschine, F-X32-Maschine, F-X16-Maschine, F-X16 x5 Rack sind zu einem Vorverkaufsrabatt bei www.hubminer.com (http://www.hubminer.com/) verfügbar. Preise beginnen bei $4.560. Kunden können durch Vorbestellung bis zum 30. Juni 2020 $1.200 sparen.Liefergebühr und Zollgebühr werden von HubMiner übernommen, der Kunde zahlt nur für das Gerät und erhält alles, was für die Einrichtung benötigt wird, ohne versteckte Gebühren. "Die Verbraucher wissen jetzt, dass unsere Konkurrenten geschlagen sind. Sie erreichen nicht unsere Leistungsfähigkeit und unsere extrem niedrigen Energiekosten. Wir haben eine enorme Miningpower. Es ist die beste Investition auf dem Markt", sagte Richard McDermott, Operational Director, COO von HubMiner. "Wir haben uns bemüht, den Kunden die bestmögliche Investition auf dem Markt zu bieten".Informationen zu HubMinerDas 2017 gegründete Unternehmen HubMiner, das als das erste Dual-Miner-Unternehmen der Welt beschrieben wird, wurde gegründet, um die weltweit ersten führenden Dual-Cryptocurrency-Miner mit SHA-256 oder Scrypt-Technologie zu entwickeln und zu verkaufen. Beginnend mit dem HubMiner bestand unsere Aufgabe darin, mehr Leistung zu geringeren Kosten bereitzustellen. Der Hauptsitz von HubMiner befindet sich in Tel Aviv, Israel, mit Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter www.hubminer.com (http://www.hubminer.com/).Pressekontakt:HubMinerRobin Silvarobin.pr@hubminer.com+972765994656Original-Content von: HubMiner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/144584/4602721