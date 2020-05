Der japanische Leitindex kämpfte sich in den letzten Handelstagen weiter nach oben und nähert sich nun so langsam, aber sicher der Marke von 21.000 Punkten. Unser zuletzt an dieser Stelle skizziertes Szenario installierte sich zwar, doch die erwartete Durchschlagskraft konnte es bislang nicht entwickeln. Zudem zeigt ein Blick auf den aktuellen Chart des Nikkei 225, dass der Index weiterhin in der ...

