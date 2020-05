HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim nach Zahlen für das erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Gewinn des Ticketvermarkters und Eventveranstalters sei zwar eingebrochen, doch die liquiden Mittel seien geschützt worden, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dass das Unternehmen immer noch keinen Jahresausblick geben könne, sei angesichts der Corona-Krise verständlich. Der Experte kürzte seine kurzfristigen Gewinnerwartungen weiter, hält aber an der Kaufempfehlung fest./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005470306

CTS EVENTIM-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de