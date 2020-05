Intel hat im Q1 2020 aufgrund der gesteigerten Nachfrage nach PCs und Rechenzentren den Umsatz um 20 % im Jahresvergleich steigern können. Wenn das Geschäft schon in Krisenzeiten brummt, kann es bei einer wirtschaftlichen Erholung auch nicht viel schlechter funktionieren. Marktteilneher haben gestern bei guter Stimmung für High Tech den Kurs um 4,66 % nach oben gehievt. Wie in vielen anderen Branchen auch wirkt sich der globale shut down unterschiedlich auf die Halbleiterindustrie aus. Zwar wurde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...