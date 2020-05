HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Sell" mit einem Kursziel von 4,50 Euro belassen. Die Berichtssaison europäischer Banken zum ersten Quartal habe wenig Gründe für einen positiven Sektorausblick geliefert, schrieb Analyst Michael Christodoulou in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Erträge hätten sich recht ordentlich entwickelt, doch seien die Perspektiven eher trüb. Insgesamt sorgten die je nach Bank sehr unterschiedlichen Annahmen für Kreditausfälle in der Corona-Krise für Unsicherheit. Anleger sollten daher bei der Aktienauswahl genau hinschauen./mis/ajx



