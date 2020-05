Wirecard AG (ISIN: DE0007472060) in kurzen Worten: Gestern Kurs stärker als der Index gestiegen, weniger Shorts (Update), Amerikaner spielen vermehrt mit (Update), Rückkauf(Update) stützt, Kooperation mit Potential gemeldet - und heute wieder einer der illiquideren Tage oder Freitag Nachmittag - verlängertes Wochenende - an solchen Tagen gab es in der Vergangenheit öfters "Gerüchte" oder konzertierte Shortaktivitäten oder Presseartikel plus Abverkäufe. Also spannende Tage - Heute und Morgen, insbesodnere wenn der Gesamtmarkt eine durchaus gesunde "Atempause" einlegt. Man darf nicht vergessen: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...