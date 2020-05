Führendes japanisches Transport- und Logistikunternehmen vermeidet kostspielige, no-ROI-Migration zu S/4HANA; leitet Einsparungen in strategische IoT- und Sicherheitsinitiativen um

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -dienstleistungen, der führende Drittanbieter von Support für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und Salesforce-Partner, gab heute bekannt, dass Kamigumi Co., Ltd., das führende Hafentransport- und Logistikunternehmen in Japan, für sein SAP-ECC-6-System auf Rimini-Street-Support umgestiegen ist. Durch die Umstellung auf Rimini-Street-Support konnte Kamigumi Zeit, Geld und Arbeitskräfte sparen und diese Ressourcen zur Stärkung seiner IT-Sicherheitsmaßnahmen und zur Umsetzung neuer Business-Transformationsprojekte umleiten. Darüber hinaus konnte Kamigumi die Kontrolle über seine Anwendungsstrategie übernehmen und eine kostspielige und zeitaufwändige Migration zu S/4HANA vermeiden, die derzeit keinen ROI für das Unternehmen erbrachte.

Das Wartungsende von SAP fordert eine gründliche Überprüfung des ERP-Systems

Kamigumi wurde 1867 gegründet und hat sich zum größten Hafen- und Logistikunternehmen in Japan entwickelt. Das Unternehmen betreibt unabhängig voneinander Schiffscontainer-Terminals in Kobe und Tokio und hat den höchsten Marktanteil in den sechs größten Häfen Japans. Im Jahr 2014 ersetzte Kamigumi sein auf Großrechnern basierendes, selbst entwickeltes System durch Anwendungen der "SAP Business Suite 7". Das Unternehmen verlässt sich bei der Verwaltung der Finanzbuchhaltung, der Unternehmensbuchhaltung, des Vertriebsmanagements und des Einkaufs von Lagerbeständen in hohem Maße auf sein geschäftskritisches System SAP ECC 6, um die internationalen Rechnungslegungsstandards (International Financial Reporting Standards, IFRS) zu erfüllen.

Das von SAP erklärte Datum der Beendung der Mainstream-Wartung und das Ziel des Unternehmens, seine internen IT-Ressourcen vollständig zu optimieren, veranlasste Kamigumi zu einer umfassenden Überprüfung der Funktionalität und Kosten des Systems auf der Grundlage der Geschäftsanforderungen des Unternehmens. Nach der Überprüfung des aktuellen ERP-Systems S/4HANA und der zukünftigen Geschäftsanforderungen kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass ein Austausch des aktuellen robusten, stabilen ECC-6-Release durch eine vollständige Migration auf S/4HANA keinen ROI bringen würde, was Kamigumi letztlich dazu veranlasste, sich für den Rimini-Street-Support zu entscheiden.

Kontrolle übernehmen, um eine geschäftsgetriebene IT-Roadmap zu beschleunigen

Rimini Street hat es Kamigumi ermöglicht, die Kontrolle über seine IT-Investitionsstrategie zurückzuerlangen, anstatt sich an die vom Hersteller diktierte Roadmap zu binden. Als Ergebnis der Umstellung auf Rimini Street erhält Kamigumi nun für mindestens 15 Jahre ab dem Zeitpunkt der Umstellung des Unternehmens auf Rimini Street einen erstklassigen, äußerst reaktionsschnellen Support für seine SAP-Anwendungen, ohne dass Upgrades oder Migrationen erforderlich sind. Das Unternehmen realisierte außerdem sofort Einsparungen von 50 Prozent bei den jährlichen Supportgebühren und plant, seine beträchtlichen Einsparungen in fortschrittliche Automatisierungsinitiativen zu investieren, die die Gewinnspannen verbessern und seine Wettbewerbsfähigkeit steigern. Zu diesen Initiativen gehören die Einrichtung von Vertriebszentren mit hoher Wertschöpfung und die Implementierung von IoT-Lösungen (Internet der Dinge) für seine Lager- und Logistikprozesse, wodurch die Bedeutung der IT als Geschäftsgrundlage erneut bestätigt wird.

"Wir haben uns für die Unterstützung durch Dritte entschieden, nachdem wir ständig mit hohen Wartungsgebühren von SAP konfrontiert waren und kein Geschäftsszenario für ein Upgrade auf S/4HANA sahen", sagte Ikuo Maruyama, General Manager, Information Systems Department, Kamigumi Co., Ltd. "Vor der Umstellung auf Rimini Street haben wir SAP Japan nur selten kontaktiert, und sie haben nie an unseren Systembetriebssitzungen teilgenommen. Umgekehrt hat Rimini Street an regelmäßigen Betriebsbesprechungen mit uns teilgenommen, alle Probleme besprochen und fleißig an deren Lösung gearbeitet. Dieser partnerschaftliche Ansatz mit Rimini Street hat es uns ermöglicht, uns darauf zu konzentrieren, die Kontrolle über unsere IT-Roadmap zurückzuerlangen, um strategische Projekte in unserem gesamten Unternehmen zu planen und umzusetzen."

Alle Kunden von Rimini Street profitieren von dem erstklassigen Support-Modell des Unternehmens, das globale Personalredundanz und Ausfallsicherheit bietet und einen ununterbrochenen Service rund um die Uhr (24x7x365) bietet, einschließlich des branchenführenden Service Level Agreements (SLA) mit 15-minütigen Reaktionszeiten für alle kritischen Fälle der Priorität 1. Den Kunden wird außerdem ein Primary Support Engineer (PSE) zugewiesen, der von einem Team technischer Experten unterstützt wird, die durchschnittlich 15 Jahre Erfahrung mit der jeweiligen Unternehmenssoftware des Kunden haben.

"Kamigumi nutzte sein neu gefundenes IT-Budget die Einsparungen, die durch den Wechsel vom Support des Herstellers zum Rimini-Street-Support erzielt wurden um ein IT-Sicherheitssystem der nächsten Generation zu implementieren und um ihr derzeitiges robustes SAP-System zu erneuern", sagte Yorio Wakisaka, General Manager, Nihon Rimini Street KK. "Wie bei vielen unserer Kunden hat Kamigumi die Kontrolle über ihre IT-Roadmap zurückerlangt, um strategische Investitionen für eine modernere IT-Umgebung heute und in der Zukunft zu planen. Rimini Street unterstützt das IT-Team von Kamigumi weiterhin bei der Transformation und Innovation, um die weiteren Fortschritte bei der Nachfrage nach Lagerverwaltungs- und Hafentransportgeschäftsinitiativen zu bewältigen."

