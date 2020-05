LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank HSBC hat Honeywell von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 138 auf 158 US-Dollar angehoben. Das Geschäft des Mischkonzerns sei von hoher Qualität zum richtigen Preis, schrieb Analyst Puneet Garg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zwar gebe es im Luftfahrt- sowie im Öl- und Gas-Geschäft derzeit Risiken, dafür in anderen Bereichen wie etwa Lagerhaus-Automation und vernetzte Software Chancen. Das breit aufgestellte Portfolio von Honeywell helfe dem Konzern mit seiner soliden Bilanz in einer Abschwungphase./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2020 / 19:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2020 / 03:16 / GMT



US4385161066

HONEYWELL-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de