BERN, Schweiz, May 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Zuge des ständigen Bestrebens von Casino777, die besten Casinoprodukte der Spieleindustrie zu liefern, hat das Unternehmen vor Kurzem Evolution Gaming in die stetig wachsende Reihe von Anbietern aufgenommen - ein Schritt, der bei den Spielerinnen und Spielern in der Schweiz sicherlich gut ankommen wird.



Die Marke 777 wird seit langem mit den besten Casinospielen auf dem Markt in Verbindung gebracht, und das Unternehmen ist stets um Partnerschaften mit führenden Anbietern bemüht. Evolution Gaming verfügt über mehrere beliebte Spiele, darunter Monopoly und Lightning Roulette, die nun auch den Spielern von Casino777.ch zur Verfügung stehen.

Léonard Huguenin, der Online-Casinomanager von Casino777, sagt: "Mit Evolution Gaming hat Casino777 jetzt einen der Top-Anbieter in seinen Reihen. Wir freuen uns, unseren treuen Kunden in der Schweiz die besten Evolution-Produkte anbieten zu können und unseren Ruf als innovative Casino-Spielplattform weiter zu festigen".

Es besteht kein Zweifel, dass der Schweizer Markt von 777 gut auf diese jüngste Partnerschaft reagieren und viel Freude an den Evolution-Spielen haben wird.