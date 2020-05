Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) ging in der letzten Handelswoche mit 173,74 Prozentpunkten aus dem Handel, so die Börse Stuttgart.Am Montag sei er in etwa auf dem gleichen Niveau in die Woche gestartet, bevor er sogar die Marke von 174 Prozentpunkte geknackt habe. Daraufhin sei der Euro-Bund-Future bis Dienstagmorgen auf ein Niveau von 172,54 Prozentpunkten eingeknickt. Bis zum Redaktionsschluss am Mittwochnachmittag sei die Volatilität spürbar aus dem Euro-Bund-Future herausgegangen. ...

