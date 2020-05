NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat Morphosys nach dem wirksam gewordenen europäischen Zulassungsantrag für den Antikörper Tafasitamab zur Behandlung Erwachsener mit B-Zell-Lymphom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 113 Euro belassen. Die Eingabe des Biotech-Konzerns habe nun den formalen Prüfungsprozess erreicht und eine Einschätzung durch den Ausschuss für Humanarzneimittel sei damit innerhalb von 210 Tagen zu erwarten, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies seien positive Nachrichten. Tafasitamab könnte in Europa damit schon Ende des ersten Halbjahres 2021 zugelassen werden./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2020 / 02:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2020 / 02:29 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

MORPHOSYS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de