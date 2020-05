Seattle (ots/PRNewswire) - AGC Biologics, ein internationales Unternehmen für Auftragsentwicklung und Herstellung (CDMO) für Biopharmazeutika hat seine Zusammenarbeit mit Takara Bio bekannt gegeben.Die Unternehmen werden zusammen gegen COVID-19 ankämpfen, indem sie zusammen einen prophylaktischen DNA-Impfstoff entwickeln, wobei AGC Biologics das Plasmid-DNA-Zwischenprodukt für die Impfung herstellen wird."Wir leisten harte Arbeit in unserem Kampf gegen COVID-19", sagte Koichi Nakao, CEO von Takara Bio. "Wir sind dankbar für die Unterstützung von AGC Biologics. Durch dieses Zusammenarbeit haben wir die Möglichkeit, diesen Impfstoff schneller und sicherer zu entwickeln."Der Impfstoff wird auf Grundlage des Know-hows der Universität von Osaka und von AnGes, Inc. in der Entwicklung von Plasmid-DNA-Produkten entwickelt werden."AGC Biologics freut sich darauf, mit Takara Bio an einem Projekt zu arbeiten, das für unglaublich viele Menschen eine Rolle spielt", sagte Mark Womack, CBO von AGC Biologics. "Unser Unternehmen freut sich darauf, zusammen mit Takara Bio erfolgreich gegen diese weltweite Bedrohung zu kämpfen."AGC Biologics, das über Produktionsstandorte in Asien, Europa und in den Vereinigten Staaten verfügt, hat jahrzehntelange Erfahrung als Unternehmen für Auftragsentwicklung und Herstellung und in der Bereitstellung von Lieferungen für den kommerziellen Markt mit PDMA-, EMA- und FDA-Zulassungen. AGC Biologics verfügt nachweislich über eine 10-jähirge Erfolgsbilanz in der kommerziellen Herstellung von Plasmiden und über einen hochgradig anpassbaren Ansatz für jedweden Bedarf an Plasmiden, um die schnell steigende Nachfrage nach pDNA zu bedienen.Informationen zu Takara Bio:Takara Bio Inc. startete als Geschäftsbereich Biomedizin der Takara Shuzo Co., Ltd. (Heute Takara Holding Inc.). Basierend auf der Mission des Unternehmens - Durch Entwicklung revolutionärer Biotechnologie wie Gentherapie einen Beitrag zur menschlichen Gesundheit zu leisten - konzentriert sich Takara Bio auf zwei Hauptgeschäftsfelder, in denen das Unternehmen seine Kern-Biotechnologie einsetzt und zu einer breiteren Expansion anspornt: Das Geschäftsfeld der Bioindustrie, das die Grundlage für stabile Erträge durch die Bereitstellung von Forschungsreagenzien, wissenschaftlichen Instrumenten und verschiedenen Vertragsleistungen für Forscher im Bereich der Biowissenschaften an Universitäten und in Unternehmen auf der ganzen Welt; und das Geschäftsfeld der Gentherapie, dass das Unternehmen als Grundlage für das zukünftige Wachstum durch Entwicklung und Kommerzialisierung von Gentherapien für Krebs und weitere Krankheiten sieht. Mit CGCP I & II (Center for Gene and Cell Processing) verfügt Takara Bio über zwei groß angelegte GMP/GCTP-kompatible Einrichtungen, in denen Produkte wie regenerative Medizin und Biopharmazeutika entwickelt und hergestellt werden und die an der Herstellung dieses präventiven DNA-Impfstoffs mitarbeiten.Informationen zu AGC Biologics:AGC Biologics ist ein führendes Unternehmen für Auftragsentwicklung und Herstellung (CDMO), das sich verstärkt dafür einsetzt, seinen Kunden und Partnern den höchstmöglichen Servicestandard zu bieten. Das Unternehmen hat weltweit aktuell mehr als 1000 Mitarbeiter. Das umfassende Netzwerk von AGC Biologics reicht über drei Kontinente, wobei sich cGMP-konforme Einrichtungen in Seattle im US-Bundesstaat Washington, Kopenhagen in Dänemark, Heidelberg in Deutschland und Chiba in Japan befinden.AGC Biologics verfügt über tiefgreifendes Branchen-Know-how und einzigartige maßgeschneiderte Leistungen für die verstärkte und cGMP-Herstellung proteinbasierter Therapeutika von präklinischer bis hin zu kommerzieller Herstellung für Säuger- und Mikrobenzellen. Zu unterem integrierten Dienstleistungsangebot gehören die Zelllininenentwicklung, die Entwicklung von Bioprozessen, Formulierung, analytische Test, Entwicklung und Konjugation von Antikörper-Medikamenten, Zellbanken und Zellspeicherung und Proteinexpression, einschließlich unseres eigenen CHEF1® Expression System für Säugerzellen.Weitere Informationen finden Sie unterwww.agcbio.com.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpgPressekontakt:Diane Huntdhunt@agcbio.comOriginal-Content von: AGC Biologics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129825/4602834