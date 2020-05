Am Mittwoch war es eine weitere starke Sitzung für den EUR/USD und der Markt schloss über dem potentiellen Abwärtstrend vom Ende März Hoch bei 1,0944, während der aus unserer Sicht wichtigere Widerstand am Anfang Mai Hoch und dem 200-Tage-MA von 1,1014/19, so die Analysten der Credit Suisse. Wichtige Punkte "Wir würden nach neuen Anzeichen eines Hochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...